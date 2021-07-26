В Сясьстрое построят дом для 172 переселенцев из аварийного жилья

Уже в июле 2021 года в городе Сясьстрой Волховского района начнется строительство нового многоквартирного дома. Жилье в нем смогут получить нуждающиеся в переселении из ветхого жилья.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти в понедельник, 26 июля. Как отмечают на портале, многоквартирный дом появится на улице Карла Маркса.

Проект реализуется в рамках региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» национального проекта «Жилье и городская среда».

На данный момент подготовлена и огорожена территория стройплощадки. Новый дом будет состоять из четырёх блоков, соединенных тремя арками, дворовое пространство оборудуют детской, спортивной и хозяйственной площадками, также будет организована стоянка для транспорта, в рамках проекта предусмотрено озеленение. Многоквартирный жилой дом будет располагаться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.