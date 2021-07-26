Фото: в Петербурге под колесами машины погиб пешеход

Автор: Анастасия Щербакова
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Об аварии с летальным исходом на перекрёстке улиц Зайцева и Маринеско в Петербурге сообщили очевидцы. 

Фото: в Петербурге под колесами машины погиб пешеход фото, смертельное дтп, сбили пешехода, Петербург, аварияФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: в Петербурге под колесами машины погиб пешеход фото, смертельное дтп, сбили пешехода, Петербург, аварияФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: в Петербурге под колесами машины погиб пешеход фото, смертельное дтп, сбили пешехода, Петербург, аварияФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: в Петербурге под колесами машины погиб пешеход фото, смертельное дтп, сбили пешехода, Петербург, аварияФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

О происшествии рассказали в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург вечером, 26 июля.

Как отметил очевидец, до конца не ясно, что именно произошло. Однако свидетели предположили, что пешехода сбили, когда тот переходил дорогу в неположенном месте.

«Со слов зевак , пешехода сбили, но это не точно», — поделился автор снимков.
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Фото: в Петербурге под колесами машины погиб пешеход фото, смертельное дтп, сбили пешехода, Петербург, авария
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