Фото: в Петербурге под колесами машины погиб пешеход

Об аварии с летальным исходом на перекрёстке улиц Зайцева и Маринеско в Петербурге сообщили очевидцы.

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О происшествии рассказали в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург вечером, 26 июля.

Как отметил очевидец, до конца не ясно, что именно произошло. Однако свидетели предположили, что пешехода сбили, когда тот переходил дорогу в неположенном месте.

«Со слов зевак , пешехода сбили, но это не точно», — поделился автор снимков.