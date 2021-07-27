Минфин предлагает забрать часть налогов у Москвы и Санкт-Петербурга и отдать их регионам

Минфин предложил две меры по равномерному распределению налогов между субъектами. Об этом пишут «Ведомости».

Минфин России планирует изменить распределение налогов между бюджетами субъектов федерации, сообщают источники в правительстве. Основные изменения коснутся налога на прибыль организаций и НДФЛ — они будут более равномерно распределяться между регионами.

— Минфин подготовил предложения по более равномерному распределению налогов между бюджетами субъектов, — цитируют «Ведомости» федерального чиновника.

Информацию изданию подтвердили собеседник в администрации губернатора одного из регионов и близкий к правительству источник.

По задумке Минфина налог на прибыль будет начисляться в бюджет того региона, где реально находится производство. Сейчас его ставка составляет 20%, из которых 3% зачисляются в федеральный бюджет, а 17% в бюджет региона. Вторая часть распределяется между головной организацией и филиалами пропорционально долям прибыли. «Мегаофис» в богатых регионах — например, Москве — может «оттянуть прилично налога», особенно если у дочерних компаний старое производство и низкая стоимость основных средств, пояснил партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин.

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Также изменится система зачисления НДФЛ. Сейчас он уплачивается в бюджет того субъекта РФ, в котором находится организация. При этом из-за удаленной работы формируется дисбаланс между доходами того региона, где фактически проживает сотрудник, и того, где расположена компания, отметил эксперт НИУ ВШЭ Владимир Саськов. Теперь НДФЛ будут уплачивать по месту налогового учета и регистрации физлица.