В Советском без вести пропала 62-летняя женщина

Пенсионерка нуждается в медицинской помощи, она недееспособна и не ориентируется в пространстве.
26 июля она ушла из дома в сторону садоводства Ландышевка и не вернулась. Ростом пропавшая 160 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы седые.
Ранее поисково-спасательный отряд “Лиза Алерт” подвел итоги прошедшего месяца. Всего в июне в “Лиза Алерт” поступило 346 сообщений о пропавших людях – это более чем в два раза больше, чем в июне прошлого года.
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С мая 2021 года статистика по пропавшим без вести резко возросла. По данным поискового отряда "ЛизаАлерт", за май этого года...
15.07.2021 512