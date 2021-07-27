В Советском без вести пропала 62-летняя женщина

Пенсионерка нуждается в медицинской помощи, она недееспособна и не ориентируется в пространстве.

26 июля она ушла из дома в сторону садоводства Ландышевка и не вернулась. Ростом пропавшая 160 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы седые.

Ранее поисково-спасательный отряд “Лиза Алерт” подвел итоги прошедшего месяца. Всего в июне в “Лиза Алерт” поступило 346 сообщений о пропавших людях – это более чем в два раза больше, чем в июне прошлого года.