В июне волонтеры “Лизы Алерт” нашли 245 пропавших в Петербурге и Ленобласти

Поисково-спасательный отряд “Лиза Алерт” подвел итоги прошедшего месяца.

Всего в июне в “Лиза Алерт” поступило 346 сообщений о пропавших людях – это более чем в два раза больше, чем в июне прошлого года. Вдвое увеличилось и число заблудившихся в лесу – 28 заявок.

По сравнению с маем резко увеличилось количество поисков, завершившихся со статусом «Найден. Погиб». И причиной тому вода.

“Мы знаем по опыту, что вплоть до сентября количество заявок будет только расти, однако продолжаем надеяться на лучшее. <…> Каждая заявка, каждый выезд – это чья-то трагедия. Давайте вместе сократим их количество”, — говорится в паблике “Лиза Алерт”.

Ранее неизвестный повредил отрядный автомобиль «Лиза Алерт», после чего скрылся. Волонтеры взывают к совести скрывшегося водителя.