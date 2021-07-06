В июне волонтеры “Лизы Алерт” нашли 245 пропавших в Петербурге и Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Поисково-спасательный отряд “Лиза Алерт” подвел итоги прошедшего месяца.

Всего в июне в “Лиза Алерт” поступило 346 сообщений о пропавших людях – это более чем в два раза больше, чем в июне прошлого года. Вдвое увеличилось и число заблудившихся в лесу – 28 заявок. 

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Источник: Лиза Алерт

По сравнению с маем резко увеличилось количество поисков, завершившихся со статусом «Найден. Погиб». И причиной тому вода.

“Мы знаем по опыту, что вплоть до сентября количество заявок будет только расти, однако продолжаем надеяться на лучшее. <…> Каждая заявка, каждый выезд – это чья-то трагедия. Давайте вместе сократим их количество”, — говорится в паблике “Лиза Алерт”.

Ранее неизвестный повредил отрядный автомобиль «Лиза Алерт», после чего скрылся. Волонтеры взывают к совести скрывшегося водителя.

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