В Тосненском районе установили знак в память о погибших поисковиках Петербурга и Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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В Тосненском районе Ленобласти на повороте к Макарьевскому монастырю автодороги «Любань-Шапки» появился памятный знак «Книга Памяти поисковиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

На страницах книги высечено 21 имя погибших и умерших бойцов поисковых отрядов, а также строчки стихотворения английского поэта Альфреда Теннисона «Улисс». Ранее на этом месте был установлен Поклонный Крест.

В Тосненском районе установили знак в память о погибших поисковиках Петербурга и Ленобласти Тосненский район, поисковики, памятный знак
В Тосненском районе установили знак в память о погибших поисковиках Петербурга и Ленобласти Тосненский район, поисковики, памятный знак
В Тосненском районе установили знак в память о погибших поисковиках Петербурга и Ленобласти Тосненский район, поисковики, памятный знак
Фото: ПО "ТИГОДА 47" ОВСИПО "ОРДЕН"

Ранее мы рассказывали, что у деревни Дони Гатчинского района появится мемориальный комплекс памяти мирных граждан — жертв фашизма. Закладной камень уже установлен.

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