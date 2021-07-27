В Тосненском районе установили знак в память о погибших поисковиках Петербурга и Ленобласти

В Тосненском районе Ленобласти на повороте к Макарьевскому монастырю автодороги «Любань-Шапки» появился памятный знак «Книга Памяти поисковиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

На страницах книги высечено 21 имя погибших и умерших бойцов поисковых отрядов, а также строчки стихотворения английского поэта Альфреда Теннисона «Улисс». Ранее на этом месте был установлен Поклонный Крест.

Фото: ПО "ТИГОДА 47" ОВСИПО "ОРДЕН"

Ранее мы рассказывали, что у деревни Дони Гатчинского района появится мемориальный комплекс памяти мирных граждан — жертв фашизма. Закладной камень уже установлен.