Электросамокат и самосвал столкнулись в Новосаратовке 

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
ДТП с участием электросамоката и самосвала произошло 27 июля в деревне Новосаратовка во Всеволожском районе Ленобласти. На фото видно, что мужчины стоят возле транспортных средств и общаются. Судя по всему, обошлось без серьезных травм.
Фото: Маша Кудрявцева, ДТП и ЧП | СПб, ВК
Вам будет интересно
Информация о пострадавших не поступала. По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, у посёлка Рахья...
27.07.2021 129