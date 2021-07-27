Электросамокат и самосвал столкнулись в Новосаратовке 

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

ДТП с участием электросамоката и самосвала произошло 27 июля в деревне Новосаратовка во Всеволожском районе Ленобласти. На фото видно, что мужчины стоят возле транспортных средств и общаются. Судя по всему, обошлось без серьезных травм.

Фото: Маша Кудрявцева, ДТП и ЧП | СПб, ВК