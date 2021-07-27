Житель Кировска задержан за убийство ножом бездомного товарища из Мурино

По информации ivbg.ru, 26 июля около 13:00 в полицию Кировского района сообщили об убийстве в доме на улице Садовой в садоводстве Октябрьский.

Прибывшие на место полицейские нашли убитого 55-летнего жителя Мурино, на теле которого зафиксированы ножевые ранения в области шеи и груди. В доме задержали нетрезвого 59-летнего жителя Кировска.

По данным следствия, погибшего ранее выгнали из дома. Он жил у ныне задержанного товарища. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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