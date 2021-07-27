В поселке Ефимовский продолжается строительство дома для «переселенцев»

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в поселке Бокситогорского района реализуется проект расселения граждан из аварийного жилья.

«По условиям контракта дом планируется к сдаче в сентябре текущего года», ― сообщили в администрации Ефимовского городского поселения.

Напомним, что четырехэтажный 68-квартирный жилой дом строится на улице Гагарина. Дом предназначен для расселения 159 человек. В настоящее время проводятся отделочные работы и благоустройство территории.

Отметим, что ранее расселение из аварийных домов в регионе шло по пути покупки квартир на вторичном рынке. Первый дом ЛеноблАИЖК начал строить по программе расселения в Ополье Кингисеппского района в прошлом году, уже в 15 мае строители должны выйти на итоговую проверку. Также строительство новых домов идет в Дружной Горке, Подпорожье, Волосово, Гатчине, Ефимовском. Всего же на программу по расселению аварийного жилья выделен миллиард рублей. В 2021 регион должен переселить 1710 человек из 30,8 тысяч кв.м аварийного жилья.