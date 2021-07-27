Ленобласть получила первую партию вакцины «Спутник Лайт» 

В Ленобласть поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт» — всего на склад «Ленфарма» доставили 10 932 комплекта.

В ближайшее время их отправят в районные больницы, а затем распределят по прививочным пунктам. К слову, на сегодняшний день вакцинация проводится в 111 прививочных пунктах во всех районах Ленобласти.

Отмечается, что назначать однокомпонентную вакцину будут по показаниям врача. Приоритет будет отдаваться переболевшим коронавирусом и для повторной вакцинации.

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По данным на 26 июля, всего в регионе прививку от коронавируса сделали 394 280 человек, из них — 262 687 человек полностью завершили вакцинацию. Активнее всего прививаются жители Тихвинского, Киришского и Кингисеппского районов.