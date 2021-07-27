Сергей Перминов: безопасные выборы – это выборы, где соблюдаются требования Роспотребнадзора

Российские политические фракции 27 июля подписали соглашение «За безопасные выборы!». Важность добровольной готовности партий взять на себя обязательства по соблюдению и поддержанию ограничений по COVID-19 подчеркнул заместитель секретаря Генсовета «Единой России», сенатор от Ленобласти Сергей Перминов.

Сенатор отметил, что вопросы о честности и легитимности всегда будут.

«Поэтому мы проводили много открытых процедур в ходе подготовки выдвижения нашего списка, и, прежде всего, мы были единственной партией, которая проводила предварительное голосование. Но вопросы безопасности при проведении самой процедуры голосования выходят в такой же топ приоритетных вопросов, как и вопросы легитимности», – заявил Сергей Перминов

Всего в 95 тысячах участковых избирательных комиссий на территории России работают около миллиона человек. А в ходе голосования для подготовки и проведения задействуют активистов и волонтеров. И безопасность каждого человека – и голосующего, и организатора – необходимо обеспечить.

«Как нам кажется, безопасные выборы – это выборы, где соблюдаются требования Роспотребнадзора. Безопасные выборы – это когда участковая избирательная комиссия и процедурно, и организационно выстроена таким образом, чтобы каждый заходящий туда для голосования гражданин ощущал спокойствие. Безопасные выборы – это выборы, в которых соблюдаются правила, обеспечивающие и всем, кто сопричастен к организации процедуры, и тем, кто приходит отдать свой голос, абсолютную безопасность», – резюмировал Сергей Перминов

Сенатор призвал всех политиков и политические фракции помнить об ответственности перед всеми гражданами и вдумчиво подойти к организации безопасности голосования.