Лучшими с точки зрения диетологии, специалист назвала гречку, киноа, перловку, пшено и геркулес.

Диетолог Марины Макиши рассказала, какие каши являются самыми полезными для здоровья. Слова специалиста привела «Российская газета».

Каши, приготовленные из неочищенных круп являются самыми полезными, утверждает специалист. Лучшими с точки зрения диетологии, специалист назвала гречку, киноа, перловку, пшено и геркулес. На ночь продукт можно запарить или заквасить кефиром, йогуртом, добавила врач.

А в список самых нежеланных каш вошел белый рис, манка, овсяные хлопья экстра, кукурузная крупа и мюсли со сладкими добавками. При этом кашу можно дополнять белками — творог, яйца, йогурт, рыба, птица или хотя бы стакан кефира.