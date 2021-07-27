На 12 и 13 августа 2021 года астрономы прогнозируют пик метеорного потока Персеиды. При ясной погоде ожидается до 110 метеоров в час.

Персеиды готовятся украсить ночное небо Земли множеством падающих метеоров. Специалисты Московского планетария с нетерпением ждут астрономического явления на середину августа.

12 и 13 августа 2021 года астрономы прогнозируют пик метеорного потока Персеиды. При ясной погоде ожидается до 110 метеоров в час. При этом условия обещают благоприятные, Луна не будет мешать наблюдателям. Наблюдать лучше всего с полуночи и до самого рассвета.

Отметим, что Персеиды образуются, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Частицы сгорают в земной атмосфере, образуя так называемый «звёздный дождь». Об этом рассказали РИА Новости.