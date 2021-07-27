Ленинградцы могут записать видеообращение Александру Дрозденко

Уже завтра, 28 июля, с 15.00 до 17.00 губернатор Ленобласти ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканала ЛенТВ24.

Задать вопросы можно по телефону 8 800 511 75 24, а также оставив их заранее в группе ЛенТВ24 в ВКонтакте. Отметим, что жители могут задать не только текстовый вопрос, но и записать видеообращение, прислав его также в группу телеканала в ВК.

Как ранее отметил Александр Дрозденко, больше вопросов ему удается обрабатывать в социальных сетях. Но при этом он высоко ценит прямую телефонная линия: по ней те, кто интернетом не пользуется и приехать на прием, в силу возраста, тоже не может.

Напомним, задать свой вопрос или обратиться в профильное ведомство можно напрямую — у каждого областного комитета, а также у всех администраций районов есть официальные группы в социальных сетях. Также все органы исполнительной власти активно работают с платформой «Госуслуги.Решаем вместе», куда также можно обратиться.