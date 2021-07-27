Подробности: экс-глава Бугров Геннадий Шорохов задержан на двое суток

Сообщается о задержании бывшего главы поселка Бугры Всеволожского района. Некоторые из участников мошеннических схем, в которых может быть замешан экс-чиновник, дали признательные показания.

Об этом во вторник, 27 июля сообщает портал 47news.

На данный момент Шорохов задержан на двое суток, до решения вопроса об избрании меры пресечения бывшему главе посёлка. Также сообщается, что на двое суток задержаны ещё двое подозреваемых. Всего за 27 июля в отдел полиции были доставлены 18 человек, из которых несколько уже дали признательные показания.

Об обысках в здании администрации Бугров Всеволожского района Ленобласти и в частном доме бывшего главы поселения Геннадия Шорохова мы сообщали ранее. Речь идет о подделке документов на престижные земельные участки и оформлении их на других лиц с целью продажи.