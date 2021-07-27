В России хотят запретить продажу животных в зоомагазинах

Автор: Анастасия Щербакова
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В Госдуму внесли на рассмотрение новый законопроект, который должен запретить продажу животных в зоомагазинах и рынках. Идею предложил Владимир Бурматов, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Как отметил Бурматов, животные в торговых точках содержатся в клетках и без надлежащей ветеринарной помощи и ухода. Часто они лишены нормального питания, выгула и общения. Также депутат напомнил о постоянных нарушениях санитарных норм в таких местах.

Глава комитета по экологии предложил осуществлять продажу животных строго только в питомниках, где соблюдаются все условия для их содержания. Законопроект также устанавливает конкретные требования к местам продажи пернатых и мохнатых.

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27.07.2021 78
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