Для тушения 60 гектаров леса в Ломоносовском районе привлекли авиацию

Лесной пожар в Ломоносовском районе Ленинградской области пытаются ликвидировать вторые сутки. МЧС решили привлечь к операции военный вертолет МИ-8.

Тушение пожара с воздуха осуществляется с помощью военного вертолета Ми-8. Он оборудован специальным оборудованием ВСУ-5 , которое за один раз выдает порядка 5 тонн воды в виде мощной струи.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти, к борьбе с огнем привлечён расчёт специальной пожарной машины «Оборонлеса».

Ранее в нашу редакцию поступали сообщения о крупном очаге возгорания в Подборовье. Густые клубы дыма видно за много километров от места возгорания.