Инфекционист перечислил наиболее подверженные тромбозу группы россиян

Врач перечислил категории людей, для которых существует повышенный риск тромбоза при заболевании COVID-19.
Главврач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в беседе с РИА Новости рассказал о тех, кто входит в группу риска по тромбозу в связи с новым коронавирусом.
В первую очередь, по его словам, это люди, имеющие генетическую склонность к повышенному тромбообразованию. Для таких людей заражение новым коронавирусом влечет дополнительные риски для жизни.
Врач отметил, что такая предрасположенность достаточно распространена в человеческой популяции.
Также специалист объяснил, что благоприятными для размножения COVID-19 являются клетки эндотелия этот пласт клеток выстилает внутреннюю поверхность сосудов. Из-за вируса, сосуд теряет эластичность, из-за чего могут образовываться тромбы.