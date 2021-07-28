Инфекционист перечислил наиболее подверженные тромбозу группы россиян

Врач перечислил категории людей, для которых существует повышенный риск тромбоза при заболевании COVID-19.

Главврач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в беседе с РИА Новости рассказал о тех, кто входит в группу риска по тромбозу в связи с новым коронавирусом.

В первую очередь, по его словам, это люди, имеющие генетическую склонность к повышенному тромбообразованию. Для таких людей заражение новым коронавирусом влечет дополнительные риски для жизни.

Врач отметил, что такая предрасположенность достаточно распространена в человеческой популяции.

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Также специалист объяснил, что благоприятными для размножения COVID-19 являются клетки эндотелия этот пласт клеток выстилает внутреннюю поверхность сосудов. Из-за вируса, сосуд теряет эластичность, из-за чего могут образовываться тромбы.