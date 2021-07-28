Россияне не поддерживают инициативу привлечения коллекторов для возврата долгов ЖКХ

В адрес вице-премьера Марата Хуснуллина направлено обращение с просьбой вернуть коллекторов в жилищно-коммунальный отдел (ЖКО), но такая инициатива вызвала недоумение в обществе.

С такой инициативой обратились крупнейшие частные операторы «Российские коммунальные системы» и «Росводоканал».

По словам депутата Госдумы Светланы Журовой, подобная практика – недопустима.

“Однозначно считаю недопустимым, чтобы в дома к нашим жителям вламывались коллекторы, отстаивая при этом не только фактическую задолженность по монополистам, но и стоимость своих недешевых услуг. Практика так сказать «продажи долгов», а именно это имеют ввиду под этой фразой: «Авторы письма просят инициировать поправки в законопроект, сохраняющие возможность заключения договоров, направленных на возврат просроченной задолженности с физлиц». Категорически недопустимо вводить такую практику!” — Сказала Журова.

Она также отметила, что еще не все граждане вернулись к допандемийным уровням дохода, поэтому говорить о накопившихся долгах неэтично. Кроме того, работать нужно по установленному законом порядку через суд, а “не кошмарить жителей коллекторами”.