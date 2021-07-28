Мошенники обменяли 470 тысяч пенсионерки из Кингисеппа на билеты «Банка приколов»

По информации ivbg.ru, 27 июля около 16:00 в полицию Кингисеппского района обратилась 85-летняя жительница Кингисеппа. У нее украли деньги мошенники под видом сотрудников Пенсионного фонда.

Женщине по телефону позвонила мошенница и представилась сотрудницей Пенсионного фонда России. По ее словам, пенсионерке нужно обменять наличные деньги. Для проведения этой процедуры прислали «сотрудницу».

Мошенница передала пострадавшей пачку купюр в обмен на 470 тысяч рублей. Позже пенсионерка заметила, что банкноты оказались билетами «Банка приколов».