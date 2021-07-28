Мошенники обменяли 470 тысяч пенсионерки из Кингисеппа на билеты «Банка приколов»

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По информации ivbg.ru, 27 июля около 16:00 в полицию Кингисеппского района обратилась 85-летняя жительница Кингисеппа. У нее украли деньги мошенники под видом сотрудников Пенсионного фонда.

Женщине по телефону позвонила мошенница и представилась сотрудницей Пенсионного фонда России. По ее словам, пенсионерке нужно обменять наличные деньги. Для проведения этой процедуры прислали «сотрудницу».

Мошенница передала пострадавшей пачку купюр в обмен на 470 тысяч рублей. Позже пенсионерка заметила, что банкноты оказались билетами «Банка приколов».

Вам будет интересно
Мошенники обменяли 470 тысяч пенсионерки из Кингисеппа на билеты «Банка приколов» Пенсионный Фонд России, мошенничество, Ленинградская область, Кингисепп, банк приколов
Подростка избили у магазина в Рощино
По информации ivbg.ru, 26 июля около 22:00 в выборгскую районную больницу доставили 16-летнего местного жителя. Врачи диагностировали разрыв селезенки и оценили...
28.07.2021 24
Автор