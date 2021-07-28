Ирина Безбородова требует возбудить уголовное дело на несовершеннолетнего ребенка за испорченный бассейн, сообщил адвокат семьи Пьехи Сергей Жорин.
Ирина Безбородова, которая избила 7-летнего ребенка Стаса Пьехи за проколотый бассейн, требует дальнейшего уголовного разбирательства. При этом ребенок, который в данный момент восстанавливается после травм, еще не достиг возраста уголовной ответственности, а испорченный бассейн благополучно используется. Об этом рассказал адвокат семьи Пьехи Сергей Жорин.
89 отдел полиции поселка Рощино Ленинградской области проводит доследственную проверку по этому делу, сообщил адвокат.
7-летний Петя в данный момент восстанавливается полученных травм. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, ушиб груди слева и сотрясение мозга.