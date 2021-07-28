Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзу на Олимпиаде

Автор: Гузель Галимова
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Дзюдоистка Мадина Таймазова принесла России бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио.

В поединке за бронзу в весовой категории до 70 кг россиянка победила хорватку Барбару Матич. 

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© REUTERS / ANNEGRET HILSE

Бронзовая медаль стала первой в дзюдо для россиян на Олимпиаде в Токио. В активе команды семь золотых, восемь серебряных и пять бронзовых наград.

Летние олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио. В течение 16 дней будет разыграно 339 комплектов медалей. Участие в Олимпиаде примут около 11 тысяч спортсменов. Более подробная программа соревнований по ссылке.

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