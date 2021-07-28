Подростка подозревают в изнасиловании пятилетней девочки в Гатчине

Как сообщает piter.tv, в Гатчине задержан подросток, подозреваемый в изнасиловании пятилетней девочки.

В полицию 27 июля обратилась мама ребенка – жительница поселка Сиверский Гатчинского района. По словам женщины, ее дочь поверглась изнасилованию в подъезде дома.

Задержанный проживает по соседству с семьей ребенка. Полицейские проверяют полученные показания. Возбуждено уголовное дело.