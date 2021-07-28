К 2024 году средняя зарплата в Ленобласти увеличится до 62 тысячи рублей

Жителей 47 региона приглашают ознакомиться с проектом прогноза социально-экономического развития Ленобласти на 2022-2024 годы.

Проект предложен в двух вариантах: базовый, обеспечивающий восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, а также консервативный вариант, разработанный в случае более затяжного восстановления мировой экономики. До 6 августа ознакомиться с проектом прогноза могут органы власти, муниципалитеты, бизнес-сообщества, общественные объединения и жители региона. Также проект доступен по ссылке.

В соответствии с базовым вариантом прогноза, индекс физического объема ВРП Ленобласти в 2024 году составит 110,7% к 2021 году, а ежегодный прирост реальных денежных доходов жителей составит около 2,7%, реальной заработной платы – на 2,3%. К 2024 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличится до 62 тысячи рублей.

При этом стратегия социально-экономического развития Ленобласти года синхронизируют с задачами, поставленными национальными проектами и с актуальной глобальными трендами.