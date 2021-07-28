До конца года Леноблводоканал приступит к решению проблем с водоснабжением деревни Недоблицы

Во время прямой линии на ЛенТВ24 к губернатору Ленобласти обратилась жительница деревни Недоблицы в Кингисеппском районе Ленобласти с вопросом о доступности водоснабжения.

Александр Дрозденко отметил, что в деревне всегда была проблема с водоснабжением. До конца 2021 года все перейдет под ответственность Леноблводоканала. Тогда в деревне и будет установлены колонки с водой. Так же проблему решат и в других поселениях.