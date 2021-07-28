Суд арестовал жительницу Мурино, подозреваемую в поджогах машин и дома из мести возлюбленному

Как сообщал ivbg.ru, 38-летнюю жительницу Мурино подозревают в поджогах машин и дома из мести возлюбленному. Ее задержали 26 июля около 16:00 возле дома на улице Ленинградской в поселке Сосново.
В июне 2021 года на улице Пушкинской в Сосново был подожжен дом. Ущерб составил 150 тысяч рублей. Спустя 1,5 недели полностью сгорели Chevrolet Trail Blazer и BMW X5, а также частично Mazda RX-8. Ущерб – 1,8 млн рублей.
По версии следствия, к поджогам причастна задержанная. Более того, во время задержания у нее нашли розжиг, купленный в супермаркете. Также женщина применяла меры конспирации – не брала с собой мобильный телефон, а до целей добиралась на электропоездах.
Приозерский городской суд 28 июля заключил задержанную под стражу до 22 августа.
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