Петербург закупит искусственные новогодние елки на 52 млн рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Северная столица не торопясь начала подготовку к празднованию Нового 2022-го года. Петербургский центр рекламы и праздничного оформления закупит новогодние елки, которые обойдутся больше чем в 50 млн рублей.

Согласно данным портала госзакупок, подать заявку на участие в конкурсе можно до 18 августа. Всего Городской центр рекламы и праздничного оформления Петербурга разместил на сайте два конкурса.

Победитель первого лота должен будет установить 13 искусственных елок высотой 20 метров и одну 25-метровую елку, а победитель второго конкурса обязан будет установить 23 искусственные елки высотой 14 метров и одну 8-метровую елку.

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Фото: Скриншот с сайта Госзакупок
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21.07.2021 250
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