Фото и видео: в Ленобласти проверяют масочный режим в транспорте – за нарушение возможен штраф до 100 тыс. рублей

В Ленинградской области возобновились активные проверки масочного режима в общественном транспорте. Штраф за отсутствие маски может достигать 100 тысяч рублей.
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23.07.2021 225
В проверках задействованы сотрудники ГИБДД. Проверяются водители и пассажиры маршрутных такси и автобусов.
Для граждан штраф за отсутствие маски может достигать 30 тысяч рублей. Для юридических лиц – до 100 тысяч рублей.
Фото и видео: online47.ru