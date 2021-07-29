Фото и видео: в Ленобласти проверяют масочный режим в транспорте – за нарушение возможен штраф до 100 тыс. рублей

В Ленинградской области возобновились активные проверки масочного режима в общественном транспорте. Штраф за отсутствие маски может достигать 100 тысяч рублей.

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В проверках задействованы сотрудники ГИБДД. Проверяются водители и пассажиры маршрутных такси и автобусов.

Для граждан штраф за отсутствие маски может достигать 30 тысяч рублей. Для юридических лиц – до 100 тысяч рублей.

Фото и видео: online47.ru