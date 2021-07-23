В общественном транспорте Ленобласти оштрафовали более 200 безмасочников

Комитет Ленобласти по транспорту вместо разъяснительных бесед стал применять административные штрафы в отношении пассажиров железнодорожного и автобусного транспорта, не носящих маски.

Во время рейдов было проведено более 7 000 разъяснительных бесед с пассажирами, игнорирующими “масочный” режим. В итоге патрули комитета составили 235 протоколов об административных правонарушениях. При этом 38 материалов были отправлено в региональное управление Роспотребнадзора.

Вам будет интересно В Ленобласти выявили 245 новых зараженных коронавирусом 23 июля В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 245 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 23 июля. Управление... 23.07.2021 367

Губернатор Ленобласти подчеркнул, что в транспорте необходимо носить маски, так как именно там невозможно избежать скопления людей. Он также поручил тщательно контролировать дезинфекцию в местах массового скопления пассажиров, а также взять на особый контроль вопрос вакцинации водителей и кондукторов.

Ранее глава региона поручил временно запретить работу передвижных цирков шапито. Также в скором времени могут скорректировать переход районов в зоны, исходя из уровня вакцинации.