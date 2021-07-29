Опубликован топ высокооплачиваемых вакансий для соискателей с прививкой от COVID-19

Эксперты hh.ru проанализировали вакансии, в которых указано наличие прививки от COVID-19. Чаще всего это требование встречается в вакансиях в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ростовской и Свердловской областях, а также в вахтовых вакансиях.

Самую высокую зарплату соискателям, прошедшим вакцинацию от COVID-19, предлагают в Москве – до 200 000 рублей в месяц на позицию менеджера по продажам. На втором месте – вахтовая вакансия инженера-геодезиста на зарплату до 160 000 рублей.

Закрывает топ-3 – вахтовая вакансия из Уфы для водителя самосвала на зарплату до 150 000 рублей.