Опубликован топ высокооплачиваемых вакансий для соискателей с прививкой от COVID-19

Эксперты hh.ru проанализировали вакансии, в которых указано наличие прививки от COVID-19. Чаще всего это требование встречается в вакансиях в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ростовской и Свердловской областях, а также в вахтовых вакансиях.
Самую высокую зарплату соискателям, прошедшим вакцинацию от COVID-19, предлагают в Москве – до 200 000 рублей в месяц на позицию менеджера по продажам. На втором месте – вахтовая вакансия инженера-геодезиста на зарплату до 160 000 рублей.
Закрывает топ-3 – вахтовая вакансия из Уфы для водителя самосвала на зарплату до 150 000 рублей.
|Вакансия
|Предлагаемая зарплата
|Город
|Менеджер по продажам нерудных материалов (щебень, песок, соль)
|от 50 000 до 200 000 руб. на руки
|Москва
|Инженер-геодезист (вахта)
|от 130 000 до 160 000 руб. на руки
|Ханты-Мансийск
|Водитель самосвала (вахта)
|от 90 000 до 150 000 руб. на руки
|Уфа
|Инженер Строительного контроля (вахта)
|до 120 000 руб. на руки
|Архангельская область
|Продавец-консультант в магазин adidas
|от 40 904 руб. до вычета налогов
|Архангельская область
|Продавец в сеть булочных
|от 35 000 до 40 000 руб. на руки
|Санкт-Петербург
|Специалист по ОТ и ПБ (вахта)
|от 100 000 руб. на руки
|Сургут
|Слесарь КИПиА
|от 104 000 до 109 000 руб. на руки
|Иркутск
|Официант в Ресторан
|от 90 000 до 120 000 руб. на руки
|Москва
|Воспитатель в частный детский сад
|от 85 000 до 100 000 руб. на руки
|Москва
|Водитель самосвала (вахта)
|от 80 000 до 90 000 руб. до вычета налогов
|Иркутск
|Менеджер по работе с клиентами
|от 70 000 до 100 000 руб. на руки
|Москва
|Электромонтажник по кабельным сетям
|от 70 000 руб. на руки
|Екатеринбург
|Специалист по контролю качества медицинских изделий
|от 70 000 руб. на руки
|Москва
|Водитель автобуса (категории Д)
|от 50 000 до 100 000 руб. на руки
|Красногорск
|Водитель-техник
|от 50 000 до 70 000 руб. на руки
|Санкт-Петербург