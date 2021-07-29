Опубликован топ высокооплачиваемых вакансий для соискателей с прививкой от COVID-19

Автор: Сергей Агутин
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Эксперты hh.ru проанализировали вакансии, в которых указано наличие прививки от COVID-19. Чаще всего это требование встречается в вакансиях в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ростовской и Свердловской областях, а также в вахтовых вакансиях.

Самую высокую зарплату соискателям, прошедшим вакцинацию от COVID-19, предлагают в Москве – до 200 000 рублей в месяц на позицию менеджера по продажам. На втором месте – вахтовая вакансия инженера-геодезиста на зарплату до 160 000 рублей.

Закрывает топ-3 – вахтовая вакансия из Уфы для водителя самосвала на зарплату до 150 000 рублей.

Вакансия Предлагаемая зарплата Город
Менеджер по продажам нерудных материалов (щебень, песок, соль) от 50 000 до 200 000 руб. на руки Москва
Инженер-геодезист (вахта) от 130 000 до 160 000 руб. на руки Ханты-Мансийск
Водитель самосвала (вахта) от 90 000 до 150 000 руб. на руки Уфа
Инженер Строительного контроля (вахта) до 120 000 руб. на руки Архангельская область
Продавец-консультант в магазин adidas

 

 от 40 904 руб. до вычета налогов Архангельская область
Продавец в сеть булочных

 

 от 35 000 до 40 000 руб. на руки Санкт-Петербург
Специалист по ОТ и ПБ (вахта) от 100 000 руб. на руки Сургут
Слесарь КИПиА от 104 000 до 109 000 руб. на руки Иркутск
Официант в Ресторан от 90 000 до 120 000 руб. на руки Москва
Воспитатель в частный детский сад от 85 000 до 100 000 руб. на руки Москва
Водитель самосвала (вахта) от 80 000 до 90 000 руб. до вычета налогов Иркутск
Менеджер по работе с клиентами от 70 000 до 100 000 руб. на руки Москва
Электромонтажник по кабельным сетям от 70 000 руб. на руки Екатеринбург
Специалист по контролю качества медицинских изделий от 70 000 руб. на руки Москва
Водитель автобуса (категории Д) от 50 000 до 100 000 руб. на руки Красногорск
Водитель-техник от 50 000 до 70 000 руб. на руки Санкт-Петербург
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