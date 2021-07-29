В Лодейном Поле без вести пропала 83-летняя женщина

Пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

С 28 июля о ее местонахождении нет никакой информации. Ростом пропавшая 155 см, нормального телосложения, глаза серые, волосы каштановые. Пенсионерка может находится в вашем районе.

Ранее поисково-спасательный отряд “Лиза Алерт” подвел итоги прошедшего месяца. Всего в июне в “Лиза Алерт” поступило 346 сообщений о пропавших людях – это более чем в два раза больше, чем в июне прошлого года.