В Лодейном Поле без вести пропала 83-летняя женщина

Автор: Гузель Галимова
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Пенсионерка нуждается в медицинской помощи. 

С 28 июля о ее местонахождении нет никакой информации. Ростом пропавшая 155 см, нормального телосложения, глаза серые, волосы каштановые. Пенсионерка может находится в вашем районе.

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Источник: Лиза Алерт

Ранее поисково-спасательный отряд “Лиза Алерт” подвел итоги прошедшего месяца. Всего в июне в “Лиза Алерт” поступило 346 сообщений о пропавших людях – это более чем в два раза больше, чем в июне прошлого года.

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15.07.2021 542
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