Фото: 510 попугаев из Киргизии доставили в Пулково

В петербургский аэропорт Пулково под контролем Россельхознадзора доставили воздушным транспортом 510 попугаев из Киргизии. Птицы предназначены частному лицу из Московской области.
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Сотрудники Россельхознадзора провели в грузовом терминале ветеринарный контроль. Во время контрольно-надзорных мероприятий нарушений не выявили, поэтому птиц допустили к дальнейшему следованию.