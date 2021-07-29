Очевидцы поделились кадрами огромного столпа пламени в деревне Селезнево

Жители деревни Селезнево в Выборгском районе сообщают о крупном пожаре вблизи жилых помещений.

О крупном пожаре в деревне сообщают в группе Интересные события в Выборге вечером, 29 июля.

Место происшествия уже собрало толпу зевак, наблюдающих за развитием событий. На месте возгорания был замечен один пожарный расчет, однако, учитывая масштаб возгорания, этих сил явно будет недостаточно.

Также очевидцы публикуют кадры разбушевавшейся огненной стихии. На данный момент информация о причинах пожара и пострадавших не поступала