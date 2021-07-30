В Выборге оштрафовали расклейщика объявлений

В Выборгском районе Ленобласти поймали нарушителя, который незаконно расклеивал рекламные объявления в непредназначенных для этого местах.

На протяжении двух месяцев в Выборге на фасадах зданий, остановках, подъездах, столбах появлялись свежие объявления, которые предлагали услуги строительной бригады. Местные жители постоянно жаловались на эти объявления, которые портят облик города.

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Личность расклейщика объявлений была установлена. С ним провели разъяснительную беседу и составили в отношении него административный протокол, сообщили в местной администрации. Максимальный размер штрафа за подобное нарушение может достигать 30 тыс. рублей.