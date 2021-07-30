В Ленобласти муниципальных властей обяжут создать места для выгула домашних животных

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pixabay

Площадки должны будут организовать во всех жилых районах. Их обустроят в зависимости от количества жильцов и выгуливающих животных на районе.

Управление ветеринарии 47-го региона утвердило приказ об организации мест для выгула домашних животных. Исполнение приказа ложится на муниципальных властей и органы местного самоуправления.

Площадки должны будут организовать во всех жилых районах. Ее обустроят в зависимости от количества жильцов и выгуливающих животных на районе. С этой целью будет уточнен полный список количества выгуливаемых домашних животных.

Также, исходя из приказа, на территории не должно быть зеленых насаждений, деревьев и кустов. Площадка должна быть огорожена барьером высотой 0,5 метра и быть на расстоянии 40 метров от жилых домовладений.

Таким образом в зависимости от количества домашних животных, будут созданы следующие площадки:

  • 10-15 животных — площадь от 90 до 450 квадратных метров
  • 50-100 животных — площадь от 450 до 900 квадратных метров
  • 100-200 животных — площадь от 900 до 1800 квадратных метров
  • 200-400 животных — площадь от 1800 до 3600 квадратных метров
  • 400-600 животных — площадь от 3600 до 5400 квадратных метров

Точное местонахождение таких площадок будет сообщено позже.

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