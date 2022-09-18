Выгул собак: как правильно это делать, чтобы не конфликтовать с местными жителями?

Автор: Маргарита Константинова
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Периодически выгул собак становится причиной конфликта между хозяином животного и другими людьми. Владелец четвероного друга либо не выполняет правила, прописанные в законе, либо не может это сделать по весомым причинам. Редакция ivbg.ru решила разобраться, в каких случаях хозяин собаки действительно не прав, а когда он — жертва обстоятельств.

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Изображение: free-images.com

Согласно ФЗ от 27.12.2018 N 498-ФЗ (ред. от 14.07.2022), выгул собак должен осуществляться таким образом, чтобы другие животные, люди и имущество, находящиеся по близости, оставались в безопасности. При выходе на прогулку с четвероногим другом «исключить возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках». Сбор экскрементов в местах общего пользования также входит в обязанности хозяина. Для этого можно использовать дог-боксы или обычные бумажные пакеты. Они практичны и экологичны в использовании. Опасным породам собак для прогулки в городе требуется намордник. К ним относятся:

  • акбаш;
  • американский бандог;
  • амбульдог;
  • бразильский бульдог;
  • булли Кутта;
  • бульдог алапахский чистокровный (отто);
  • бэндог;
  • волко-собачьи гибриды;
  • волкособ, гибрид волка;
  • гуль дог;
  • питбульмастиф;
  • северокавказская собака;
  • метисы вышеперечисленных пород.

На ошейнике у животного должна быть бирка с информацией о владельце с указанием контактных данных и сведений о питомце.

Где можно выгуливать собак по закону?

В соответствии с действующими в регионах нормами права, места для выгула собак должны соответствовать следующим условиям:

  • площадь, на которой происходит выгул, должна быть больше 400 метров квадратных;
  • зона выгула не может быть рядом с жилыми домами и офисными зданиями, минимальное расстояние — не меньше 25 метров;
  • прогулка с собакой запрещена в пределах 40 метров от детских учреждений: садиков, детских площадок, школ и больниц;
  • выгул может осуществляться за городом и на пустырях.

В случае, когда в конкретном населенном пункте отсутствуют специально оборудованные места для прогулок, где можно безопасно и бесплатно выгуливать питомцев, владельцы животных могут обратиться с претензией в действующую администрацию. Это касается и неправильно оборудованных загонов. Должны быть соблюдены требования к элементам благоустройства, размеру площадки, ее удаленности от зданий, а также к качеству покрытия.

При каких условиях возможен выгул собак в Ленобласти?

Без намордника и поводка выпускать животных можно только в специально отведенных для этого местах, которых, к сожалению, мало на территории Ленобласти. В 47 регионе действует ОЗ от 26.10.2020 № 109-оз, разрешающий выгул четвероногих друзей при соблюдений следующих правил:

  • выводить животное на прогулку в общие дворы и на улицу допускается только на коротком поводке и при наличии намордника;
  • пребывание собак в общественном месте возможно только в том случае, если питомец идет на коротком поводке и в наморднике, исключение — нахождение животного в специальном контейнере для переноски.

Вышеуказанные требования не распространяются на щенков, которым еще нет трех месяцев и собак, вес которых составляет меньше шести килограмм.

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Изображение: free-images.com

Областным законом запрещено посещение с питомцами магазинов, организаций общественного питания, медицинских и образовательных учреждений, организаций культуры и других, где есть специальной указатель. Правило не действует на людей с собаками-поводырями.

Так как в 2022 году были внесены коррективы в действующий федеральный закон №498, то к вышеперечисленному добавим:

  • нельзя выгуливать собак в нетрезвом состоянии даже в наморднике и на поводке;
  • официальное время выгула с 23:00 до 07:00, в ночной период прогулка с питомцем возможна при соблюдении режима тишины.

Правила проезда с собакой в общественном транспорте

Если возникла необходимость взять питомца с собой в салон автобуса или проехаться на метро, то следует соблюдать следующие условия:

  • Ограничить передвижение собаки внутри общественного транспорта. В законе предусмотрено отдельное сидячее место для животного, которое оплачивается в таком же объеме, как и за обычного пассажира.
  • При транспортировки питомца владелец должен иметь при себе два документа. Ветеринарное удостоверение, в котором указаны все данные о прививках, и официальный документ, подтверждающий, что у животного нет бешенства, а также содержащий информацию о последней дате вакцинации. Подобную справку выдают в ветеринарных клиниках по просьбе хозяина собаки. Исключение — бездомные собаки, которых везут в приют.

Отметим, что, согласно поправкам 2022 года, такие породы как хаски, лабрадор и немецкая овчарка относятся к категории крупных пород высотой более 40 сантиметров в холке. В связи с этим они не могут находиться в общественном транспорте и местах людского потока. Дружелюбность и обученность собак в этом случае не являются аргументом.

Штрафы

На сегодняшний день в отдельных регионах России действуют штрафные санкции за следующие нарушения при выгуле:

  • осуществление прогулки без поводка на территории лесного массива, в парке, сквере или на территории детского учреждения;
  • транспортировка животного без поводка и намордника в общественном транспорте;
  • посещение с собакой без поводка, ошейника и намордника магазинов, предприятий общественного питания и зданий, где возможно скопление народа;
  • содержание питомца в коммуналке или общежитии без согласия соседей;
  • в случае собачей драки;
  • при натравливании собачником своего питомца на человека;
  • справление нужды животным в неположенных местах;
  • выгул собаки в состоянии алкогольного опьянения.

Также штраф получит владелец животного, если оно выскочит на проезжую часть и станет виновником аварии. Все виды возмещения, например, за ремонт автомобиля или на лечение пострадавших, лягут на хозяина собаки.

Куда жаловаться, если владелец животного нарушает закон?

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Изображение: free-images.com

Если вы стали свидетелем того, как хозяин выгуливает собаку, например, на территории детского учреждения, то факт действия нужно зафиксировать на фото или видео. Затем необходимо составить коллективную жалобу с росписями тех, кто также недоволен подобным нарушением правил.

Жалобу подкрепленную доказательствами принято подавать либо в администрацию населенного пункта, либо в полицию с дополнительным заявлением. Можно обратиться за помощью в обе инстанции. Представители власти должны в кратчайшие сроки ознакомиться с жалобой и назначить нарушителю штраф. Если никаких мер полномочными органами предпринято не было, то следует обратиться в прокуратуру с заявлением на них.

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