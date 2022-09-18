Периодически выгул собак становится причиной конфликта между хозяином животного и другими людьми. Владелец четвероного друга либо не выполняет правила, прописанные в законе, либо не может это сделать по весомым причинам. Редакция ivbg.ru решила разобраться, в каких случаях хозяин собаки действительно не прав, а когда он — жертва обстоятельств.

Согласно ФЗ от 27.12.2018 N 498-ФЗ (ред. от 14.07.2022), выгул собак должен осуществляться таким образом, чтобы другие животные, люди и имущество, находящиеся по близости, оставались в безопасности. При выходе на прогулку с четвероногим другом «исключить возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках». Сбор экскрементов в местах общего пользования также входит в обязанности хозяина. Для этого можно использовать дог-боксы или обычные бумажные пакеты. Они практичны и экологичны в использовании. Опасным породам собак для прогулки в городе требуется намордник. К ним относятся:

акбаш;

американский бандог;

амбульдог;

бразильский бульдог;

булли Кутта;

бульдог алапахский чистокровный (отто);

бэндог;

волко-собачьи гибриды;

волкособ, гибрид волка;

гуль дог;

питбульмастиф;

северокавказская собака;

метисы вышеперечисленных пород.

На ошейнике у животного должна быть бирка с информацией о владельце с указанием контактных данных и сведений о питомце.

Где можно выгуливать собак по закону?

В соответствии с действующими в регионах нормами права, места для выгула собак должны соответствовать следующим условиям:

площадь, на которой происходит выгул, должна быть больше 400 метров квадратных;

зона выгула не может быть рядом с жилыми домами и офисными зданиями, минимальное расстояние — не меньше 25 метров;

прогулка с собакой запрещена в пределах 40 метров от детских учреждений: садиков, детских площадок, школ и больниц;

выгул может осуществляться за городом и на пустырях.

В случае, когда в конкретном населенном пункте отсутствуют специально оборудованные места для прогулок, где можно безопасно и бесплатно выгуливать питомцев, владельцы животных могут обратиться с претензией в действующую администрацию. Это касается и неправильно оборудованных загонов. Должны быть соблюдены требования к элементам благоустройства, размеру площадки, ее удаленности от зданий, а также к качеству покрытия.

При каких условиях возможен выгул собак в Ленобласти?

Без намордника и поводка выпускать животных можно только в специально отведенных для этого местах, которых, к сожалению, мало на территории Ленобласти. В 47 регионе действует ОЗ от 26.10.2020 № 109-оз, разрешающий выгул четвероногих друзей при соблюдений следующих правил:

выводить животное на прогулку в общие дворы и на улицу допускается только на коротком поводке и при наличии намордника;

пребывание собак в общественном месте возможно только в том случае, если питомец идет на коротком поводке и в наморднике, исключение — нахождение животного в специальном контейнере для переноски.

Вышеуказанные требования не распространяются на щенков, которым еще нет трех месяцев и собак, вес которых составляет меньше шести килограмм.

Областным законом запрещено посещение с питомцами магазинов, организаций общественного питания, медицинских и образовательных учреждений, организаций культуры и других, где есть специальной указатель. Правило не действует на людей с собаками-поводырями.

Так как в 2022 году были внесены коррективы в действующий федеральный закон №498, то к вышеперечисленному добавим:

нельзя выгуливать собак в нетрезвом состоянии даже в наморднике и на поводке;

официальное время выгула с 23:00 до 07:00, в ночной период прогулка с питомцем возможна при соблюдении режима тишины.

Правила проезда с собакой в общественном транспорте

Если возникла необходимость взять питомца с собой в салон автобуса или проехаться на метро, то следует соблюдать следующие условия:

Ограничить передвижение собаки внутри общественного транспорта. В законе предусмотрено отдельное сидячее место для животного, которое оплачивается в таком же объеме, как и за обычного пассажира.

При транспортировки питомца владелец должен иметь при себе два документа. Ветеринарное удостоверение, в котором указаны все данные о прививках, и официальный документ, подтверждающий, что у животного нет бешенства, а также содержащий информацию о последней дате вакцинации. Подобную справку выдают в ветеринарных клиниках по просьбе хозяина собаки. Исключение — бездомные собаки, которых везут в приют.

Отметим, что, согласно поправкам 2022 года, такие породы как хаски, лабрадор и немецкая овчарка относятся к категории крупных пород высотой более 40 сантиметров в холке. В связи с этим они не могут находиться в общественном транспорте и местах людского потока. Дружелюбность и обученность собак в этом случае не являются аргументом.

Штрафы

На сегодняшний день в отдельных регионах России действуют штрафные санкции за следующие нарушения при выгуле:

осуществление прогулки без поводка на территории лесного массива, в парке, сквере или на территории детского учреждения;

транспортировка животного без поводка и намордника в общественном транспорте;

посещение с собакой без поводка, ошейника и намордника магазинов, предприятий общественного питания и зданий, где возможно скопление народа;

содержание питомца в коммуналке или общежитии без согласия соседей;

в случае собачей драки;

при натравливании собачником своего питомца на человека;

справление нужды животным в неположенных местах;

выгул собаки в состоянии алкогольного опьянения.

Также штраф получит владелец животного, если оно выскочит на проезжую часть и станет виновником аварии. Все виды возмещения, например, за ремонт автомобиля или на лечение пострадавших, лягут на хозяина собаки.

Куда жаловаться, если владелец животного нарушает закон?

Если вы стали свидетелем того, как хозяин выгуливает собаку, например, на территории детского учреждения, то факт действия нужно зафиксировать на фото или видео. Затем необходимо составить коллективную жалобу с росписями тех, кто также недоволен подобным нарушением правил.

Жалобу подкрепленную доказательствами принято подавать либо в администрацию населенного пункта, либо в полицию с дополнительным заявлением. Можно обратиться за помощью в обе инстанции. Представители власти должны в кратчайшие сроки ознакомиться с жалобой и назначить нарушителю штраф. Если никаких мер полномочными органами предпринято не было, то следует обратиться в прокуратуру с заявлением на них.