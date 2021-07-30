Фото: нелегальному торговцу фруктами у метро «Парнас» грозит штраф до 400 тысяч рублей

После жалоб петербуржцев на стихийные рынки и уличных торговцев в Выборгском районе Санкт-Петербурга прошел рейд сотрудников комитета по вопросам правопорядка и безопасности.

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Встреча с инспекторами обернулась для продавцов нелегальных точек изъятием фруктов, овощей и в некоторых случаях автомобилей. Также составлены протоколы об административном нарушении.

В частности, одному из предпринимателей, работавшему возле станции метро «Парнас», грозит штраф до 400 тысяч рублей.