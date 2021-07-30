Машинист тепловоза попытался провезти в Финляндию 500 сигаретных пачек — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Северо-Западное таможенное управление
Фото: Северо-Западное таможенное управление

Нарушители попались на Выборгской таможне.

Бдительность сотрудников Выборгской таможни помешала двум мужчинам незаконно провезти в Финляндию 500 пачек сигарет. Провернуть такую операцию намеревались машинист тепловоза и его помощник, передали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Незаконный товар сотрудники таможни обнаружили в рюкзаке и двух спортивных сумках нарушителей. Возбуждены дела по статье «недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию». И машинист, и помощник признали себя виновными.

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20.07.2021 152
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