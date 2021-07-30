Нарушители попались на Выборгской таможне.

Бдительность сотрудников Выборгской таможни помешала двум мужчинам незаконно провезти в Финляндию 500 пачек сигарет. Провернуть такую операцию намеревались машинист тепловоза и его помощник, передали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Незаконный товар сотрудники таможни обнаружили в рюкзаке и двух спортивных сумках нарушителей. Возбуждены дела по статье «недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию». И машинист, и помощник признали себя виновными.