Нарушители попались на Выборгской таможне.
Бдительность сотрудников Выборгской таможни помешала двум мужчинам незаконно провезти в Финляндию 500 пачек сигарет. Провернуть такую операцию намеревались машинист тепловоза и его помощник, передали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
Незаконный товар сотрудники таможни обнаружили в рюкзаке и двух спортивных сумках нарушителей. Возбуждены дела по статье «недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию». И машинист, и помощник признали себя виновными.
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20.07.2021 152