Обвиняемого в растрате ректора вуза из Ленобласти экстрадировали из Черногории в Россию

Как сообщает телеканал «Рен-ТВ», обвиняемого в растрате ректора «Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина» Вячеслава Скворцова экстрадировали из Черногории в Россию.

По данным следствия, Вячеслав Скворцов в 2014-2017 годах вместе с директором Алтайского филиала, используя свое служебное положение, совершили растрату 2 491 333 рублей, принадлежащих учреждению.

Обвиняемый покинул Россию после совершения преступления. Его объявили в международный розыск. В марте 2021 года мужчину задержали в Черногории.