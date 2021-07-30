Обвиняемого в растрате ректора вуза из Ленобласти экстрадировали из Черногории в Россию

Как сообщает телеканал «Рен-ТВ», обвиняемого в растрате ректора «Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина» Вячеслава Скворцова экстрадировали из Черногории в Россию.
По данным следствия, Вячеслав Скворцов в 2014-2017 годах вместе с директором Алтайского филиала, используя свое служебное положение, совершили растрату 2 491 333 рублей, принадлежащих учреждению.
Обвиняемый покинул Россию после совершения преступления. Его объявили в международный розыск. В марте 2021 года мужчину задержали в Черногории.
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