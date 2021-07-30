Дополнительные комплексы фиксации нарушения скорости появились в Петербурге

В Санкт-Петербурге продолжается ввод новых комплексов, фиксирующих нарушения ПДД. На момент подготовки публикации, скоростной режим в городе контролируют 220 новых стационарных комплексов.
В течение 2021 года число фоторадарных комплексов будет увеличиваться. Они закроют свыше 170 аварийно-опасных направлений. Их адреса можно отслеживать здесь (в разделе «новости» и внизу сайта).
Цель увеличения количества комплексов – снижение аварийности на проезжей части. За 2020 год в ДТП погибло 219 жителей Санкт-Петербурга, а 6071 – были ранены.
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