Петербуржец пытался отомстить знакомой и случайно отравил ее мать

По информации ivbg.ru, 29 июля в 14:13 в полицию обратилась 27-летняя жительница Санкт-Петербурга. Знакомый поджег дверь ее квартиры в доме на Светлановском проспекте.

По словам петербурженки, в результате возгорания ее пожилая мать попала в больницу с острым ингаляционным отравлением смесью дымов и термическим ожогом дыхательных путей.

Предполагаемого поджигателя оперативно задержали. Возбуждено уголовное дело.