Петербуржец пытался отомстить знакомой и случайно отравил ее мать

По информации ivbg.ru, 29 июля в 14:13 в полицию обратилась 27-летняя жительница Санкт-Петербурга. Знакомый поджег дверь ее квартиры в доме на Светлановском проспекте.
По словам петербурженки, в результате возгорания ее пожилая мать попала в больницу с острым ингаляционным отравлением смесью дымов и термическим ожогом дыхательных путей.
Предполагаемого поджигателя оперативно задержали. Возбуждено уголовное дело.
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29.07.2021 157