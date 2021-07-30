Встреча, на которой обсуждался вопрос переоформления сотрудников ОАО «Метрострой» в АО «Метрострой Северной столицы», состоялась 30 июля 2021 года.

В ней участвовали председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин, гендиректор АО «Метрострой Северной столицы» Владимир Шмидт и председатель профсоюза ОАО «Метрострой» Виктор Зорька.

По словам руководителя АО «Метрострой Северной столицы», уже со следующей недели сотрудники учреждения начнут получать на руки проекты новых трудовых договоров для ознакомления.

«Я убедился, что коллектив с переходом в новую компанию будет сохранен, у людей будет работа, новые трудовые договора, стабильная заработная плата. После сегодняшней встречи у меня в этом нет никаких сомнений», – отметил Виктор Зорька.

Участники встречи сошлись во мнении, что сложившийся профессиональный коллектив метростроителей следует сохранить. Это в том числе позволит возобновить работу полном объеме и в кратчайшие сроки.