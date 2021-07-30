Спасатели вытаскивали транспорт из кювета. Информации о пострадавших нет.

Вечер 30 июля на Киевском шоссе завершился неприятным событием для автомобилистов. В сторону Гатчины выстроилась длинная пробка из-за столкновения КамАЗа и трактора.

Спасатели вытаскивали транспорт из кювета. Информации о пострадавших нет. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».