На Киевском шоссе образовался затор из-за аварии КамАЗа и трактора — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Спасатели вытаскивали транспорт из кювета. Информации о пострадавших нет.

Вечер 30 июля на Киевском шоссе завершился неприятным событием для автомобилистов. В сторону Гатчины выстроилась длинная пробка из-за столкновения КамАЗа и трактора.

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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Спасатели вытаскивали транспорт из кювета. Информации о пострадавших нет. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

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