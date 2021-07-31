Водителей будут автоматически лишать прав при выявлении серьезных заболеваний — СМИ

МВД России совместно с Минздравом разработало проект поправок в законодательство, согласно которым медсправки для водителей будут автоматически передаваться в ГИБДД. Об этом сообщает «Коммерсант«.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что за время срока действия прав у водителей может обнаружиться заболевание, являющееся противопоказанием для управления транспортными средствами, что, в свою очередь, создает угрозу безопасности движения.

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По новым правилам врач, во время медосмотра или оказания медпомощи обнаруживший у водителя такое заболевание, направляет его на «внеочередное медицинское освидетельствование» к врачу-специалисту. И если диагноз подтвердится, то медучреждение передает соответствующее сообщение в ГИБДД, после чего действие водительских прав автоматически приостанавливается.

Предполагается, что нововведение вступит в силу в марте 2022 года.