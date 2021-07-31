Россиянки Зыкова и Каримова завоевали серебро и бронзу в стрельбе из винтовки на Олимпиаде

Российские спортсменки взяли сразу две медали Олимпийских игр в стрельбе из винтовки с трех позиций с 50 метров.

Юлия Зыкова завоевала серебряную медаль, набрав в финале 461,9 очка, ее соотечественница Юлия Каримова — бронзу — 450,3. Золото с олимпийским рекордом завоевала швейцарка Нина Кристен — 463,9.

Источник: t.me/championat

Сейчас сборная России занимает четвертое место в медальном зачете: 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Летние олимпийские игры завершатся 8 августа. Более подробная программа соревнований по ссылке.