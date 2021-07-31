1 августа местами по Ленобласти ожидаются ливни, грозы и град

В воскресенье, 1 августа, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Согласно сообщениям синоптиков, ночь местами по региону пройдут кратковременные дожди, днем ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Температура воздуха ночью +11…+16°C, днем +19…+24°C. Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного.