1 августа местами по Ленобласти ожидаются ливни, грозы и град

Автор: Гузель Галимова
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В воскресенье, 1 августа, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.  

Согласно сообщениям синоптиков, ночь местами по региону пройдут кратковременные дожди, днем ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Температура воздуха ночью +11…+16°C, днем +19…+24°C. Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного.

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