Рейс из Арабских Эмиратов в Пулково задержали на 12 часов

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В сети пассажиры рейса Шарджа — Санкт-Петербург пожаловались на долгую задержку отправления. На момент сообщений об этом в аэропорту они пробыли порядка 12 часов. 

Рейс из Арабских Эмиратов в Пулково задержали на 12 часов пулково, ОАЭ, задержка рейса, аэропортФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Рейс из Арабских Эмиратов в Пулково задержали на 12 часов пулково, ОАЭ, задержка рейса, аэропортФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Об этом рассказали в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в минувшие сутки. Как отметили пассажиры, рейс авиакомпании «Россия» FV5660 Шарджа — Пулково задержался более чем на 12 часов.

До сих пор неизвестно удалось ли пассажирам прибыть в точку назначения.

Вам будет интересно
Рейс из Арабских Эмиратов в Пулково задержали на 12 часов пулково, ОАЭ, задержка рейса, аэропорт
В Петербурге осудили мужчину, который принес в аэропорт Пулково боевую гранату
В Санкт-Петербурге мужчина отделался двумя годами условного срока за то, что принёс в Пулково настоящую гранату. Взрывное устройство он изготовил...
29.07.2021 134
Автор