Рейс из Арабских Эмиратов в Пулково задержали на 12 часов

В сети пассажиры рейса Шарджа — Санкт-Петербург пожаловались на долгую задержку отправления. На момент сообщений об этом в аэропорту они пробыли порядка 12 часов.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Об этом рассказали в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в минувшие сутки. Как отметили пассажиры, рейс авиакомпании «Россия» FV5660 Шарджа — Пулково задержался более чем на 12 часов.
До сих пор неизвестно удалось ли пассажирам прибыть в точку назначения.
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29.07.2021 134