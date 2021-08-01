Рейс из Арабских Эмиратов в Пулково задержали на 12 часов

В сети пассажиры рейса Шарджа — Санкт-Петербург пожаловались на долгую задержку отправления. На момент сообщений об этом в аэропорту они пробыли порядка 12 часов.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Об этом рассказали в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в минувшие сутки. Как отметили пассажиры, рейс авиакомпании «Россия» FV5660 Шарджа — Пулково задержался более чем на 12 часов.

До сих пор неизвестно удалось ли пассажирам прибыть в точку назначения.