В Петербурге осудили мужчину, который принес в аэропорт Пулково боевую гранату

В Санкт-Петербурге мужчина отделался двумя годами условного срока за то, что принёс в Пулково настоящую гранату. Взрывное устройство он изготовил сам.

Об этом в четверг, 29 июля, рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга. Сообщается, что осужденный принес в аэропорт гранату Ф-1 с 60 граммами тротила.

Сам инцидент произошел еще 12 мая этого года. Около пяти часов вечера мужчина прибыл в один из терминалов, где спокойно ходил с опасным грузом. Позже его задержали правоохранители.

Обвиняемый во всем сознался и раскаялся. Суд учел положительные характеристики осужденного, а также тот факт, что он ухаживает за пожилой мамой и воспитывает дочь. Мужчину осудили на два года условно с таким же испытательным сроком. Также ему придется выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.