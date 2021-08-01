В Приозерском районе спасатели нашли заблудившегося в лесу пенсионера

В минувшие сутки недалеко от Новожилово в лесном массиве заблудился 84-летний пенсионер. Спустя небольшое время его нашли спасатели. Дедушка не пострадал.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Об этом, в воскресенье, 1 августа, сообщили в паблике Аварийно-спасательная служба ЛО.

Заблудившегося пенсионера начали искать после обеда и нашли в лесу около деревни целым и невредимым. Специалисты поисково-спасательного отряда вывели его из лесной зоны и передали родственникам.

Подобный инцидент произошел ранее у деревни Доможирово. Там спасатели нашли и вывели из леса заблудившегося мужчину.