Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила Поздравительную телеграмму губернатору Ленобласти Александру Дрозденко и председателю регионального Законодательного собрания Сергею Бебенину.

Ленобласть отмечает 1 августа свой День рождения. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила Поздравительную телеграмму губернатору Ленобласти Александру Дрозденко и председателю регионального Законодательного собрания Сергею Бебенину. Об этом рассказали online47.ru.

Валентина Матвиенко отметила достопримечательности и историческое наследие региона.

«Ленинградская область знаменита выдающимися объектами историко-культурного наследия и удивительными природными богатствами. Города региона славятся своими достопримечательностями, среди которых грандиозный дворцово-парковый ансамбль Гатчины, ценные объекты деревянного зодчества и религиозные памятники Тихвина и Волхова, монументальные фортификационные сооружения Выборга и Шлиссельбурга, отличающиеся уникальным архитектурным стилем», — значится в тексте послания.

Также председатель Совета Федерации уделила внимание на «ключевые отрасли диверсифицированного промышленного комплекса, развитие социальной и научно-образовательной сфер», которые проводятся в Ленобласти. Благодаря перспективным проектам 47 регион привлекает внимание предпринимателей и инвесторов, что позволяет занимать региону выдающиеся позиции, добавила Валентина Матвиенко.

«Уверена, что органы государственной власти субъекта Российской Федерации и в дальнейшем будут всемерно способствовать наращиванию его экономического и индустриального потенциала, повышению уровня жизни людей. От всей души желаю новых успехов и добра», — подытожила Валентина Матвиенко.

Следить за трансляцией Дня Ленинградской области можно будет в эфире ЛенТВ24. Начало 1 августа, в 18.00.