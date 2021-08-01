Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила Поздравительную телеграмму губернатору Ленобласти Александру Дрозденко и председателю регионального Законодательного собрания Сергею Бебенину.
Ленобласть отмечает 1 августа свой День рождения. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила Поздравительную телеграмму губернатору Ленобласти Александру Дрозденко и председателю регионального Законодательного собрания Сергею Бебенину. Об этом рассказали online47.ru.
Валентина Матвиенко отметила достопримечательности и историческое наследие региона.
Также председатель Совета Федерации уделила внимание на «ключевые отрасли диверсифицированного промышленного комплекса, развитие социальной и научно-образовательной сфер», которые проводятся в Ленобласти. Благодаря перспективным проектам 47 регион привлекает внимание предпринимателей и инвесторов, что позволяет занимать региону выдающиеся позиции, добавила Валентина Матвиенко.
Следить за трансляцией Дня Ленинградской области можно будет в эфире ЛенТВ24. Начало 1 августа, в 18.00.